Разбить комментарии на странице (php)

Есть цмс(php+текстовики), общедоступная (находится в свободном распространении, но сейчас не поддерживается автором). Суть в том, что там выводятся комментарии одной сплошной (без разбиения на страницы). Если комментариев 200+, то это становится слегка нагружено. Задача состоит в том, чтобы дописать код так, чтобы он разбивал эту самую одну страницу с комменариями на несколько страниц. Вариант разбиения посредством JS, дивами и прочими способами не подходит. Надо сделать именно на php, дополнить уже существующий код каким-то количеством строчек или переписать существующий. В результате должно быть примерно так: вверху топик, под ним 50 комментариев(а не 200), под этими комментариями 1-2-3-4-ХХ (страницы) , больше постов = больше страниц(автоматически). Ну и добавить параметр в админку, на сколько делить. В принципе толковым программером это всё решается просто(задача лёгкая, там нет тонн кода, в котором надо сидеть и разбираться неделями). Тем более подобная функция там уже реализована, но она выводит и делит топики, а не комментарии. Мне нужно точно так же поделить комментарии. Бюджет 200 руб. (оплата в рублях по wm + отзыв) Если заинтересованы - необходимые данные предоставлю, посмотрите, решите.