Скопировать поп-ап с сайта

Есть цмс(php+текстовики), общедоступная (находится в свободном распространении, но сейчас не поддерживается автором). Суть в том, что там выводятся комментарии одной сплошной (без разбиения на страницы). Если комментариев 200+, то это становится слегка нагружено. Задача состоит ...