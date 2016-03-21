Нужно получить api ключи taobao

Нужен человек с опытом работы taobao api.

1. Необходимо получить ключи таобао (то есть нужен китаец и тп) или купить у кого то ключ.

2. далее на сайте нужно сделать чтобы при вводе клиентом ссылки с таобао в форму заказа ссылка распознавалась - фото, название, цвета, размеры ит.п.