Требуется доработать типовой шаблон Joomla.

Добрый день!

Имеется типовой шаблон

Есть задачи:

1. Отключить слайдер на всех страницах, кроме главной

2. Настроить ЧПУ

3. В "Портфолио" прикрутить какой-нибудь модуль с красивой галереей. На свой вкус, главное, чтоб пристойно смотрелось и юзабилити не страдало.

Пока по сути всё, как это допилим, придумается ещё чего-нибудь.