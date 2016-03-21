Требуется программная часть сайта.

Добрый день!

Нам необходимо создать сайт агентства контекстной рекламы.

Дизайном уже занимаются. Теперь необходима программная часть.

Задание описывающее наши пожелания смотрите во вложении.

Очень интересны в ваших работах примеры анкет, пример теста "на профессионализм", примеры форм заявок с "ползунками" (а не заполнение текстом), в общем функционала близкого к тому, который нам требуются.

Склоняемся не к самописным сайтам, а к готовым "движкам".

Интересуют цены, сроки.

Спасибо!