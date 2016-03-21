vo-remont . ru Наверху онлайн заявка - сейчас пока просто ведет на страницу контактов - хочется видеть всплывающее окно с именем и телефоном отправляющиеся на почту. Работа через Teamviewer Оплата + отзыв ...
Требуется программная часть сайта.
Добрый день!
Нам необходимо создать сайт агентства контекстной рекламы.
Дизайном уже занимаются. Теперь необходима программная часть.
Задание описывающее наши пожелания смотрите во вложении.
Очень интересны в ваших работах примеры анкет, пример теста "на профессионализм", примеры форм заявок с "ползунками" (а не заполнение текстом), в общем функционала близкого к тому, который нам требуются.
Склоняемся не к самописным сайтам, а к готовым "движкам".
Интересуют цены, сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Имеется типовой шаблон Есть задачи: 1. Отключить слайдер на всех страницах, кроме главной 2. Настроить ЧПУ 3. В "Портфолио" прикрутить какой-нибудь модуль с красивой галереей. На ...Завершен9 лет назад
Имеется набор скриптов "генераторов" на python которые по заданным входным параметрам (post) создают файлы (svg/pdf) Необходимо решение позволяющее организовать магазин с личным кабинетом и платежной системой (робокасса) для продажи сгенерированных файлов (svg/pdf) и последующего ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть отверстанный дизайн LP. Много экранов, технически прост. Необходимо натянуть его на WP. Указывайте цену и сроки пожалуйста. Предпочтения к кандидатам с низкой ценой. Спасибо.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек с опытом работы taobao api. 1. Необходимо получить ключи таобао (то есть нужен китаец и тп) или купить у кого то ключ. 2. далее на сайте нужно сделать чтобы ...Закрыт9 лет назад
Необходимо скопировать сложный поп-ап с сайта - плагин платный, надо сделать аналогичный поп-ап (возможно, внеся изменения в какие-то готовые решения). Оплата почасовая - 80 рублей в час. Напишите несколько слов о себе - ...Закрыт9 лет назад
- $3
Есть цмс(php+текстовики), общедоступная (находится в свободном распространении, но сейчас не поддерживается автором). Суть в том, что там выводятся комментарии одной сплошной (без разбиения на страницы). Если комментариев 200+, то это становится слегка нагружено. Задача состоит ...Закрыт9 лет назад
1. В плагине TOC+ вордпресс не работают кнопки скрыть и показать - kidpuz.ru/pitanie/malysha-v-6-mesyacev. Нужно чтобы заработали + по умолчанию содержание было скрыто. 2. Блок читайте также (иногда реклама гугла) залазят в цитату - можно видеть ...Завершен9 лет назад
Нужно настроить шаблон сайта сделанный на prestashop. Поменять там все настройки на наши и внести 10 товаров Адрес сайта http://elle-mios.com Жду ваших предложений. ЕленаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Проблема следующая: на сайте с wordpress стоят комменты от hypercomments. Проблема в том , что на некоторых страницах построенных с помощью визуального редактора и имеющих нестандартный тип при выводе краткого описания постов не ...Закрыт9 лет назад