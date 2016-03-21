Оптимизировать сайт на wordpress согласно Google PageSpeed Insights

Есть простенький сайт на wordpress

Google PageSpeed Insights дает оценку в 39/100 и просит сделать:

Включите сжатие

Используйте кеш браузера

Сократите время ответа сервера

Сократите JavaScript

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение

http://tools.pingdom.com/ показывает что сайт грузиться 7.18s, хотя страница весит только 1,6 мб.

Нужно оптимизировать сайт хотя бы до оценки 80/100 по Google PageSpeed Insights и ускорить время загрузки страницы

Пожалуйста, делайте заявку ТОЛЬКО если был опыт подобных работ. Спасибо

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