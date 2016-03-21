Для примера: http://fponline.ru/ http://ru-cafe.ru/ http://www.printsegodnya.ru/ Из обязательного: Калькулятор подсчета стоимости заказа, онлайн оплата, возможность загружать макет, вход по ID для постоянных клиентов. Стоимость? Сроки? P.S. наверстаем все сами)
Оптимизировать сайт на wordpress согласно Google PageSpeed Insights
Есть простенький сайт на wordpress
Google PageSpeed Insights дает оценку в 39/100 и просит сделать:
- Включите сжатие
- Используйте кеш браузера
- Сократите время ответа сервера
- Сократите JavaScript
- Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение
Нужно оптимизировать сайт хотя бы до оценки 80/100 по Google PageSpeed Insights и ускорить время загрузки страницы
Пожалуйста, делайте заявку ТОЛЬКО если был опыт подобных работ. Спасибо
К заявке напишите стоимость Ваших услуг.
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