https://chrome.google.com/webstore/category/apps Нужен скрипт. http://take.ms/3vZz6 - такую информация должен собирать обо всех приложениях
Сделать новый функционал для системы на Yii1
Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP
Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап).
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