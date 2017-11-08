Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап).
Разработка web to print для РПК
Для примера:
Из обязательного:
Калькулятор подсчета стоимости заказа, онлайн оплата, возможность загружать макет, вход по ID для постоянных клиентов.
Стоимость? Сроки?
P.S. наверстаем все сами)
Выбранный исполнитель
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