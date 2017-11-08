Разработка web to print для РПК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Для примера:

http://fponline.ru/

http://ru-cafe.ru/

http://www.printsegodnya.ru/

Из обязательного:

Калькулятор подсчета стоимости заказа, онлайн оплата, возможность загружать макет, вход по ID для постоянных клиентов.

Стоимость? Сроки?

P.S. наверстаем все сами)

9 лет назад
cardplast
Ева 
42 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

redfox1111
Кристиан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

redfox1111
Кристиан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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