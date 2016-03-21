При попытке войти в админку на сайте ipelmen . ru Идет переадресация на другой сайт. Необходимо устранить причину. Доступ через Teamviewer
Проксирование почты
Добрый день. Есть скрипт рассылки писем, пользователи могут отписываться от рассылки и т.д. Но несмотря на это со временем письма начинают все равно попадать в папку спам. Вот 2 скриншота с двух почтовиков http://skrins.0fees.us/1.jpg http://skrins.0fees.us/2.jpg , квадратиками и стрелками показан ip адрес вдс сервера. Необходимо что бы вместо него подставлялся прокси,так же необходимо сделать так что бы я мог менять в любое время эти самые прокси. Говорят что мне нужно сделать "проксирование почты". В общем нужен человек который разбирается в почтовых серверах, на сервере установлен exim.
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