Убрать редирект с админки Wordpress

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Завершен5 заявок152 просмотра

При попытке войти в админку на сайте ipelmen . ru 

Идет переадресация на другой сайт. Необходимо устранить причину.

Доступ через Teamviewer 

WordPress
9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Проблема была устранена за минуты, через удаленный доступ. Ничего лишнего - чисто быстро исправили 691 ( по-моему) ссылок на сторонний сайт. Работа велась по требованию через Teamviewer, к слову сказать остальные 4 заявки отказались так работать. Большое спасибо
Четкая задача - мгновенная оплата. Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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