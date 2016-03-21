Убрать редирект с админки Wordpress

Проблема была устранена за минуты, через удаленный доступ. Ничего лишнего - чисто быстро исправили 691 ( по-моему) ссылок на сторонний сайт. Работа велась по требованию через Teamviewer, к слову сказать остальные 4 заявки отказались так работать. Большое спасибо