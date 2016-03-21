День добрый, для сайта turbohobby.ru/ появилась необходимость привязать к каждому разделу отфильтрованную страницу с брендом, в связи с этим мне необходимо 1) Реализовать возможность устанавливать определенным отфильтрованным страницам Тайтл, дескрипшин, кейвордс, описание. ...
Доработка сайта на MODX
Добрый день.
Требуется доработка LP на MODX - переверстать главную страницу, добавить шаблоны внутренних страниц
Подробное ТЗ во вложении
Сайт для доработки http://kolpino-otel.ru/
Прошу указать срок разработки и стоимость; перед предложением обязательно прочтите ТЗ.
Предложения без конкретных сроков и стоимости рассматриваться не будут.
Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.
Работаю без предоплат, оплата напрямую исполнителю
Расчет по курсу 1 у.е. = 70 руб.
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