Доработка сайта на MODX

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Закрытнет заявок90 просмотров

Добрый день.

Требуется доработка LP на MODX - переверстать главную страницу, добавить шаблоны внутренних страниц

Подробное ТЗ во вложении

Сайт для доработки http://kolpino-otel.ru/

Прошу указать срок разработки и стоимость; перед предложением обязательно прочтите ТЗ.

Предложения без конкретных сроков и стоимости рассматриваться не будут.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.

Работаю без предоплат, оплата напрямую исполнителю

Расчет по курсу 1 у.е. = 70 руб. 

MODX
9 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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