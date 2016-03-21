Доработка ИМ на битрикс

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Закрыт3 заявки82 просмотра

День добрый, для сайта turbohobby.ru/ появилась необходимость привязать к каждому разделу отфильтрованную страницу с брендом, в связи с этим мне необходимо

1) Реализовать возможность устанавливать определенным отфильтрованным страницам Тайтл, дескрипшин, кейвордс, описание.

2) Выводить в меню эти страницы, привязанные к разделам

Пишите цену, срок реализации, ставку час

9 лет назад
mitriy404
Дмитрий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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