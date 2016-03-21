Сервис изучения иностр языков (сделать аналог)

Нужно сделать копию существующего сервиса по функционалу (с небольшими доработками), дизайну (полностью) и контенту (полностью как есть). Дополнительно нужно продумать и реализовать поддержку планшетов и мобильных устройств. ТЗ во вложении.

После ознакомления с ТЗ напишите: свою оценку стоимости, сроки, описание команды и аналогичного опыта, вопросы если есть. Цена и способы оплаты обсуждаются.