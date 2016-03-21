Настроить seo url на opencart 1.5.6.4

Добрый день. Есть скрипт рассылки писем, пользователи могут отписываться от рассылки и т.д. Но несмотря на это со временем письма начинают все равно попадать в папку спам. Вот 2 скриншота с двух почтовиков http://skrins.0fees.us/1.jpg http://skrins.0fees.us/2.jpg ...