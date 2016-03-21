Необходимо настроить парсер датакол на два сайта..http://lifenews.ru/ и http://ria.ru/
Парсер объявлений
Нужен парсер объявлений Черного рынка: minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/
Требования:
- Нам нужны поля: телефон, комментарий, город, валюта, курс, сумма, тип (покупка/продажа), и время
- Работать не дольше 1-го часа (обсуждается)
- Разумная нагрузка на сервер
- Парсер должен работать через прокси, перебирая их из любого списка бесплатных прокси (список прокси можем предоставить)
Заявки фрилансеров
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