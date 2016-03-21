Парсер объявлений

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Нужен парсер объявлений Черного рынка: minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/

Требования:

  • Нам нужны поля: телефон, комментарий, город, валюта, курс, сумма, тип (покупка/продажа), и время
  • Работать не дольше 1-го часа (обсуждается)
  • Разумная нагрузка на сервер
  • Парсер должен работать через прокси, перебирая их из любого списка бесплатных прокси (список прокси можем предоставить)
9 лет назад
SanderEA
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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