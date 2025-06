Требуется написать бот для анализа твиттер сообщений с миним. простым GUI.

Суть примерно такая – читаем ленту (поток твитов) одного автора и если в последнем твите встречается ключевое слово одно или два (условия "или" "и" то в этом твите найти слово у которого первый символ $ и последующие

символы до пробела копировать в буфер обмена.

Пример, твит:

"$XYZ | NORTINC. is up 56% reported a F 13D fil on Did you make the ..."

ключевое слово «13D»

результат - «XYZ» в буфере обмена

Ключевые слова и автора ленты задавать в GUI

Важна скорость что бы время между твитом и результатом занимало мене 1 сек.

бюджет не более 50$