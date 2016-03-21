Скрипт на imacros для firefox

Привет. нужен небольшой скрипт на аймакрос. (imacros) для firefox

Для сайта just-dice.com

Если этот сайт не открывается, то можно например включить в опере турбо.

Ну или любой другой прокоси сервер открыть. Потому что в россии некоторые провайдеры сайт блокируют

нужно что скриптн ажимал поставить ставку и увеличивал по заданной схеме.

В общем просто ставить ставки.