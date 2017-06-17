Написание постов для группы вк\фб

Всем привет. Есть группы вк и фб.

Тема: интернет маркетинг

Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать.

Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов.

С Вас цены, кейсы, сроки.