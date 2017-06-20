Реклама/продвижение группы в VK/instagramm

Необходимо, чтобы аккаунт у вас уже был давно и проверен афишей. От вас требуется разместить уже написанный отзыв на портале от имени своего аккаунта. Оплата только после публикация отзыва. За каждый опубликованный отзыв от проверенного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для группы https://vk.com/nevkusno_ru у которой будет свой администратор и возобновится еенаполнение контентом, провести следующее:
· Исследование конкурентов
· Подбор целевой аудитории
· Подбор групп в которых присутствует наибольшееколичество нужной аудитории
· Привлечение участников через таргетированнуюрекламную кампанию (настройка)
· Продвижение отдельных публикаций
· Настройка ретаргетинга на пользователейпосещавщих сайт (если человек посетил сайт, видит рекламу в вк)
Также необходимо провести продвижение новой группы (со своим администратором) данного магазина в instagramm.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен спец по Instagram. Что нужно: 1) Создать и оформить для продаж аккаунт в инсте, 2) Настроить таргет в инсте по обозначенным ЦА. 3) Открутить тесты. Товар и лендинг есть. От вас кейсы и ценник. Начать нужно быстро. Предложения без кейсов не ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $7
нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $230
Нужно оставить 300 комментов на форуме по определенным требованиям. Оплата - 20 грн за коммент. Тематика медицина и спорт.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно продвижение группы. Работа с таргетом, работа с посевами и тд. Подготовка контента и прочее. От вас портфолио и цены. Группа vk.com/cosbeautyrusСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует продвижение профиля компании в инстаграмме с помощью программы которая считывает подписчиков нужных профилей, делает у них коменты или ставит лайки и тд. Сфера деятельности натуральная косметика. Подаваться только тем кто живет в Киеве, перед ...Закрыт6 лет назад
Подписчики в группу: [b] Никакой черной накрутки! [/b] - Все подписчики абсолютно реальные. Никаких ботов! [b] Написать свой план smm-стратегии при отклике! Если нет - не рассматриваем! [/b] - Срок. - Количество за время.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим специалист по рекламе в ФБ.Есть страничка товара в ФБ. Необходимо создать и настроить промо-акцию товара в ФБ (образец во вложении). Цель рекламы - потенциальный клиент оставляет имейл, а ему на почту приходит скидочный купон на ...Закрыт6 лет назад
Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.Закрыт6 лет назад
Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад