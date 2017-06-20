Создать business manager facebook

нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован рекл кабинет в бизнес менеджере и зарегистрирован в рф. Задание делается в течении 5-10 минут единоразово. настройку для создания предоставлю