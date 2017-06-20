Создать business manager facebook

Привет! Нужно сделать 20 постов в месяц (запланированные), половина из которых по финансовой тематике. Посты на русском и украинском языках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован рекл кабинет в бизнес менеджере и зарегистрирован в рф. Задание делается в течении 5-10 минут единоразово. настройку для создания предоставлю
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