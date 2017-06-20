Оформить коммерческий аккаунт в Instagram и настроить таргетку

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен спец по Instagram.

Что нужно:

1) Создать и оформить для продаж аккаунт в инсте,

2) Настроить таргет в инсте по обозначенным ЦА.

3) Открутить тесты.

Товар и лендинг есть.

От вас кейсы и ценник. Начать нужно быстро.

Предложения без кейсов не рассматриваю.

7 лет назад
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать business manager facebook

    $7

    нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение в инстаграме (SMM)

    Интересует продвижение профиля компании в инстаграмме с помощью программы которая считывает подписчиков нужных профилей, делает у них коменты или ставит лайки и тд.  Сфера деятельности натуральная косметика. Подаваться только тем кто живет в Киеве, перед ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реальные подписчики в группу ВК

    Подписчики в группу: [b] Никакой черной накрутки! [/b] - Все подписчики абсолютно реальные. Никаких ботов! [b] Написать свой план smm-стратегии при отклике! Если нет - не рассматриваем! [/b] - Срок.  - Количество за время.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Facebook реклама

    Необходим специалист по рекламе в ФБ.Есть страничка товара в ФБ. Необходимо создать и настроить промо-акцию товара в ФБ (образец во вложении). Цель рекламы - потенциальный клиент оставляет имейл, а ему на почту приходит скидочный купон на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание постов в группах вк

    Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-маркетинг.

    Речь идет и качественном с точки зрения СМИ контенте.  Цель - публикация информации о компании на онлайн площадках и печатными СМИ. Формат публикации может быть разный - от перепоста новости компании до интервью.  Задача: необходимо собрать базу тематических ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание постов для группы вк\фб

    Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад