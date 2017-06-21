Настроить таргетинговую рекламу в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок124 просмотра
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Необходимо настроить и запустить таргетированную рекламу в Facebook

Ниша: Трудоустройство украинцев заграницей

Канал: Facebook

Основная задача: Получение максимального целевого, "горячего" трафика на сайт

Тема компании: Визовая поддержка (Помощь в открытии рабочей визы)

Аудитория: Тестируем, выявляем наиболее целевую

География: Украина (исключить: Крым и Западный регион)

Баннеры: от 3-х вариантов (ваше предложение)

Жду ваших предложений: условия, стоимость и сроки реализации

7 лет назад
orlovgleb
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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