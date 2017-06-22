Продвижение в соц сетях

Здравствуйте! У нас открылось кафе фаст фуд и нужен человек, который будет вести, заполнять группы ВК, Инстаграмм. Может в дальнейшем Фейсбук и Одноклассники. Но начнём с первых двух. Уже что то есть. Но нужно набирать подписчиков реальных. Проводить конкурсы - бесплатно получение блюд за баллы. Все это вести и поддерживать. Фотки будем сами делать по вашему запросу, есть основы для коллажей и т.д. Я сама дизайнер была ранее, поэтому смогу что то создать но вести группы нет времени. Может что то вы делать - это по договорённости. Сколько это будет стоить? Высылаю несколько фоток, для наглядности.