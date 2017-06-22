Нужен SMM редактор.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, который будет искать ролики в инстаграмм по тематикам авто (приколы, аварии, интересное из мира авто) и происшествия (наводнения, смерчи и пр). Необходимо уметь ставить водяные знаки на видео, нарезать и клеить ролики.

Также в будущем будет интересовать административная работа - поиск рекламодателей, продажа рекламных мест и пр и пр. То есть ответственность и умение договариваться с людьми критически важно.

Укажите, сколько бы вы хотели получать денег за один найденый ролик, на который вы бы наложили водяной знак, приклеили в конце к нему рекламное видео и выложили в инстаграмм.

6 лет назад
Finblogger
Антон 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Публикация отзыва о ресторане на портале Афиша ру

    Необходимо, чтобы аккаунт у вас уже был давно и проверен афишей. От вас требуется разместить уже написанный отзыв на портале от имени своего аккаунта. Оплата только после публикация отзыва. За каждый опубликованный отзыв от проверенного ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить 10 000 живых подписчиков из Твери в группу вконтакте

    Необходимо добавить 10 000 живых подписчиков из Твери в группу вконтакте, возраст от 16 лет, пол значения не имеет. Не накрутка, не боты, не офферы, а живые, активные люди. После этого группу не должны забанить. По ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить таргетинговую рекламу в Facebook

    Необходимо настроить и запустить таргетированную рекламу в Facebook Ниша: Трудоустройство украинцев заграницей Канал: Facebook Основная задача: Получение максимального целевого, "горячего" трафика на сайт Тема компании: Визовая поддержка (Помощь в открытии рабочей визы) Аудитория: Тестируем, выявляем наиболее целевую География: Украина (исключить: Крым ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реклама/продвижение группы в VK/instagramm

    Для группы [url=https://vk.com/nevkusno_ru]https://vk.com/nevkusno_ru[/url] у которой будет свой администратор и возобновится еенаполнение контентом, провести следующее: ·       Исследование конкурентов ·       Подбор целевой аудитории  ·       Подбор групп в которых присутствует наибольшееколичество нужной аудитории ·       Привлечение участников через таргетированнуюрекламную кампанию (настройка) ·       Продвижение отдельных публикаций ·       Настройка ретаргетинга на пользователейпосещавщих сайт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить коммерческий аккаунт в Instagram и настроить таргетку

    Нужен спец по Instagram. Что нужно: 1) Создать и оформить для продаж аккаунт в инсте, 2) Настроить таргет в инсте по обозначенным ЦА. 3) Открутить тесты. Товар и лендинг есть. От вас кейсы и ценник. Начать нужно быстро. Предложения без кейсов не ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать business manager facebook

    $7

    нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение в инстаграме (SMM)

    Интересует продвижение профиля компании в инстаграмме с помощью программы которая считывает подписчиков нужных профилей, делает у них коменты или ставит лайки и тд.  Сфера деятельности натуральная косметика. Подаваться только тем кто живет в Киеве, перед ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад