Нужен SMM редактор.

Нужен человек, который будет искать ролики в инстаграмм по тематикам авто (приколы, аварии, интересное из мира авто) и происшествия (наводнения, смерчи и пр). Необходимо уметь ставить водяные знаки на видео, нарезать и клеить ролики.

Также в будущем будет интересовать административная работа - поиск рекламодателей, продажа рекламных мест и пр и пр. То есть ответственность и умение договариваться с людьми критически важно.

Укажите, сколько бы вы хотели получать денег за один найденый ролик, на который вы бы наложили водяной знак, приклеили в конце к нему рекламное видео и выложили в инстаграмм.