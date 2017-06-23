Необходимо, чтобы аккаунт у вас уже был давно и проверен афишей. От вас требуется разместить уже написанный отзыв на портале от имени своего аккаунта. Оплата только после публикация отзыва. За каждый опубликованный отзыв от проверенного ...
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Необходимо ведение группы в VK. Тематика - строительство, 1 пост в день.
Обязательно: грамотно писать по-русски :)
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