Необходимо ведение группы в VK. Тематика - строительство, 1 пост в день. [b]Обязательно: [/b]грамотно писать по-русски :) Более подробно - в лс.
Создание и раскрутка аккаунтов социальных аккаунтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина часов требуетcя SMM реклама. Необходимо создать аккаунты и наполнить их информацией о товарах.
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