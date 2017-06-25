Продвижение в соцсетях

Необходимо ведение группы в VK. Тематика - строительство, 1 пост в день. [b]Обязательно: [/b]грамотно писать по-русски :) Более подробно - в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассматриваем продвижение по соц.сетям вк, инстаграмм, одноклассники.
Присылайте Ваше портфолио, а так же стоимость продвижения за 1 месяц.
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