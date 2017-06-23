Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте.

Чтобы было понятнее, вношу немного конкретики. И предлагаю Вашему вниманию, описание процесса моей работы, по пунктам:

- формирование портрета Целевой Аудитории

- определение Целевой Аудитории (создание интеллект - карты)

- рекомендации по доработке сообщества или Landing Page

- сбор баз ретаргетинга с Целевой Аудиторией (работа с парсерами)

- подбор баннеров и заголовков (отдельно под каждую аудиторию)

- запуск теста баннеров и заголовков (оставляем только самые конверсионные)

- запуск на них рекламной кампании

И только, когда Вы увидите результат (обычно после запуска теста, уже есть клиенты)

и будете заинтересованы в моих услугах, сможем продолжить сотрудничество на платных условиях.