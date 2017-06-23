Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Чтобы было понятнее, вношу немного конкретики. И предлагаю Вашему вниманию, описание процесса моей работы, по пунктам: 

 - формирование портрета Целевой Аудитории 

- определение Целевой Аудитории (создание интеллект - карты) 

     - рекомендации по доработке сообщества или Landing Page 

     - сбор баз ретаргетинга с Целевой Аудиторией (работа с парсерами) 

- подбор баннеров и заголовков (отдельно под каждую аудиторию) 

    

      - запуск теста баннеров и заголовков (оставляем только самые конверсионные) 

     

- запуск на них рекламной кампании 

И только, когда Вы увидите результат (обычно после запуска теста, уже есть клиенты) 

и будете заинтересованы в моих услугах, сможем продолжить сотрудничество на платных условиях. 

6 лет назад
guest_14982334516017
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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