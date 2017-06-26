Продвижение в социальных сетях

Требуется увеличить количество целевых подписчиков в [url=https://vk.com/logologika]коммерческой группе[/url] (тематика -- разработка логотипов). Именно целевых -- не ботов, собачек, исполнителей с бирж и т.д. Пишите в комментариях ваши предложения по цене за 1000 подписчиков, как собираетесь их ...