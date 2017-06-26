Отметить галочку нравится в группе facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок178 просмотров
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Нужно сверху группы facebook отметить галочку "нравится" как минимум с 5 аккаунтов.

Аккаунты должны быть "реальные" с фотографией и какой-то информацией.

1 человек может сделать до 5-ти галочек.

За каждую платим по 3 гривны. 

6 лет назад
enzocsgo
26 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад