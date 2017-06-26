Размещение информации в порталах, досках объявлений, форумах

Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений;

Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов;

1) Список тематических площадок - порталов, каталогов, сайтов, форумов, досок объявлений будет предоставлен.

2) Описание компании, сайта, тексты рекламных объявлений, прайс-листы, логотипы будет предоставлены.

3) Тексты постов на форумах готовить самостоятельно, но направления и тематики будут предоставлены. Фото для иллюстрации объявлений, постов - искать самостоятельно.

4) Интересует исключительно ручное размещение на выбранных мною площадках, всякие «прогоны» не интересуют.