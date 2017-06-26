Нужен специалист с опытом, который знает как правильно сделать все настройки в группах. Сайт и бизнес только начинает свое развитие, группы недавно созданы, еще абсолютно пустые. Тематика: [url=http://maria-moda.ru/]Женские платья оптом от производителя[/url] Что будет предоставлено: 1. Картинки для ...
Размещение информации в порталах, досках объявлений, форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений;
Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов;
1) Список тематических площадок - порталов, каталогов, сайтов, форумов, досок объявлений будет предоставлен.
2) Описание компании, сайта, тексты рекламных объявлений, прайс-листы, логотипы будет предоставлены.
3) Тексты постов на форумах готовить самостоятельно, но направления и тематики будут предоставлены. Фото для иллюстрации объявлений, постов - искать самостоятельно.
4) Интересует исключительно ручное размещение на выбранных мною площадках, всякие «прогоны» не интересуют.
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