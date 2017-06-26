Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений; Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов; 1) Список тематических площадок ...
Подготовить 20 постов для паблика развлекательной тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Сабж. Для первичного наполнения проекта ищется человек, хорошо
ориентирующийся в трендах соц.сетей, инстаграмма и ютуба для поиска и
публикации заметок развлекательного характера на сайт с анонсированием в
паблике.
Основной формат записей:
1. Видео с описанием 1к символов.
2. Несколько фото со все тем же описанием 1к символов.
3. Подборка фото из инстаграмма с небольшим описанием.
Критерий качества: статья/заметка увлекательна и ей хочется поделиться(никто не делится материалами низкого качества)
В качестве источника вдохновения используем:
-ютубовские ролики с большим числом просмотров
-записи с тематических пабликов
-тренды из инстаграмма
-популярные посты с pikabu.ru и ему подобных
-зарубежные источники в духе reddit.com, buzzfeed.com
Полное копирование статей с других сайтов не допускается. То есть взять с admi.ru https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/10-prekrasnyh-plyazhej-ot-kotoryh-luchshe-derzhatsya-podalshe-1436815/ не получится, но использовать идею и сделать свою подборку - пожалуйста.
Использовать видео с Ютуба со своим описанием - пожалуйста.
Использовать фото с pikabu со своим описанием и ссылкой на источник - пожалуйста.
На старте нужно 20 постов, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.
Сколько времени займет?
Человек, впервые видевший админку Вордпресса, нашел, подготовил и
опубликовал 5 постов за 2 часа. После пары десятков текстов времени
будет уходить еще меньше.
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