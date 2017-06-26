Подготовить 20 постов для паблика развлекательной тематики

$25
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки216 просмотров
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Добрый день

Сабж. Для первичного наполнения проекта ищется человек, хорошо

ориентирующийся в трендах соц.сетей, инстаграмма и ютуба для поиска и

публикации заметок развлекательного характера на сайт с анонсированием в

паблике.

Основной формат записей:

1. Видео с описанием 1к символов.

2. Несколько фото со все тем же описанием  1к символов.

3. Подборка фото из инстаграмма с небольшим описанием.

Критерий качества: статья/заметка увлекательна и ей хочется поделиться(никто не делится материалами низкого качества)

В качестве источника вдохновения используем:

-ютубовские ролики с большим числом просмотров

-записи с тематических пабликов

-тренды из инстаграмма

-популярные посты с pikabu.ru и ему подобных

-зарубежные источники в духе reddit.com, buzzfeed.com

Полное копирование статей с других сайтов не допускается. То есть взять с admi.ru https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/10-prekrasnyh-plyazhej-ot-kotoryh-luchshe-derzhatsya-podalshe-1436815/ не получится, но использовать идею и сделать свою подборку - пожалуйста. 

Использовать видео с Ютуба со своим описанием - пожалуйста.

Использовать фото с pikabu со своим описанием и ссылкой на источник - пожалуйста.

На старте нужно 20 постов, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.

Сколько времени займет?

Человек, впервые видевший админку Вордпресса, нашел, подготовил и

опубликовал 5 постов за 2 часа. После пары десятков текстов времени

будет уходить еще меньше.

6 лет назад
Alex_Di
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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