Приглашения в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок392 просмотра
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Необходимо пригласить новых участников группы, только реальных людей!!! 

Тематика группы:  магазин товаров для охоты и  рыбалки.

Реклама группы невозможна , т.к.  магазин продает охотничьи товары, в том числе ружья.

6 лет назад
ktotam2007
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад