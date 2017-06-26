"Сделано в СССР" канал на YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок169 просмотров
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1. Необходимо продвижение канала с целью увеличения числа подписчиков не только из стран СНГ

2. Монтаж  видеороликов из отснятого контента

Ссылка на канал        www.youtube.com/channel/UCQIjqDzyNUEBi7MMd3VcxJA

6 лет назад
fenochka
Лолита 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад