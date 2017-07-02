Продвижение онлайн-марафона в ВК, привлечение целевой аудитории

Добрый день Сабж. Для первичного наполнения проекта ищется человек, хорошо ориентирующийся в трендах соц.сетей, инстаграмма и ютуба для поиска и публикации заметок развлекательного характера на сайт с анонсированием в паблике. Основной формат записей: 1. Видео с описанием 1к ...