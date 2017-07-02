Продвижение онлайн-марафона в ВК, привлечение целевой аудитории

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение онлайн-марафона в ВК

Группа мероприятия уже создана

Марафон по астрологии и психологии, необходимо разработать эффективную рекламную стратегию для привлечения целевой аудитории.

В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество по продвижению моей группы, сайта, вебинаров и т.д.

6 лет назад
guest_14990186139917
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад