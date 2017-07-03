SMM продвижение в ВК, ФБ и Инстаграме

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок178 просмотров
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Тематика - спортивное питание 

Инстаграм: @Aminosby

ВК:  https://vk.com/aminos_by

ФБ:  https://www.facebook.com/20aminos/

Бюджет на все - 15 000 руб. / мес.

Страна продвижения: Беларусь

От Вас жду: 

-Наличие отзывов

-Ссылки на лучшие работы по SMM

Порядок сотрудничества:

1. Постоплата

2. Совместная подготовка ТЗ (сначала Вы готовите, что Вы сделаете в рамках бюджета, потом мы корректируем, можем изначально проговорить) и сформулированные KPI на предстоящий месяц по привлечению !ЦА.

6 лет назад
dPsychedelic
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад