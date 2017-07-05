Ведение сообществ , ВК, ФБ, Инст

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок236 просмотров
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Необходимо создать и вести сообщества ВК, ФБ, Инст, также накрутить туда целевую аудиторию, а не ботов  ( для вк и фб одинаково ), для инсты дам пароль от сервиса хостинга картинок.

Напишите, как вы это будете делать [собирать нужную аудиторию],  сроки [сколько человек будет в группе через n время] и цену.

6 лет назад
Slavensky
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад