Ведение сообществ , ВК, ФБ, Инст

Необходимо создать и вести сообщества ВК, ФБ, Инст, также накрутить туда целевую аудиторию, а не ботов ( для вк и фб одинаково ), для инсты дам пароль от сервиса хостинга картинок.

Напишите, как вы это будете делать [собирать нужную аудиторию], сроки [сколько человек будет в группе через n время] и цену.