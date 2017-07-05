Вк групп гугл

Добрый день. Есть страница в фейсбук https://www.facebook.com/otdyhitalia/ Нужен СММ специалист. На 7 дней. Задачи: [list=1][*]Настройка и ведение таргетированной рекламы на туристов в курорте, с русской/украинской/белорусской языковой локализацией [*]Занимаемся рекламой экскурсий - у нас их 15 штук[*]Создание 15 рекламных кампаний с креативом под ...