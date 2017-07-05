ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ! Задача в продвижении группы https://vk.com/meta_cinema Бюджет не больше 5000 руб. в месяц. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЬ СВОЮ СТРАТЕГИЮ
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Нужны оферы в ВК. 1000 ед. Предпочтение отдам фрилансеру из РБ при адекватной цене. Если вы письмо отправляете не автоматом, укажите в тексте: Не рассылка или не автомат
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