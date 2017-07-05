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Публикация постов на АНГЛИЙСКОМ на тематических ресурсах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы разрабатываем программу для записи видео с экрана: https://screen.center
Для популяризации ее на рынке нужно разместить краткие посты со ссылками на АНГЛИЙСКОМ языке на форумах, социальных сетях, комментариях блогов и т.п.
Для нахождения подходящих ресурсов я предлагаю искать в гугле упоминание конкурентов (список будет предоставлен).
Требования:
1. Вы должны хорошо знать английский язык и грамотно на нем писать.
2. Перед стартом вы должны изучить нашу программу и ее конкурентов, знать +/- каждой софтины.
3. Посты можно размещать только на тематических ресурсах, спам не допускается.
4. В постах должна быть ссылка на наш сайт. Очень желательно, чтобы она показывалась на ресурсе без авторизации.
5. Обязательно вести отчет в Google Docs, где указывать дату размещения, ссылку, логин/пароль и т.п. (о формате договоримся позже).
6. Нельзя размещать одинаковый текст. Надо выдумывать уникальное описание.
7. Нельзя размещать несколько ссылок на одном форуме/группе социальной сети.
Нужно понимать, что на многих форумах запрещено размещать ссылки, пока не будет набрано определенное количество постов. Поэтому перед публикацией поста о программе с нужной ссылкой может потребоваться отвечать в "левых" темах, чтобы набрать необходимое число сообщений.
Оплата $3 (приветствуется WMZ и PayPal) за размещенный пост.
При этом работа принимается не после каждой размещенной ссылки, а блоками по 20 ссылок. Также должны пройти минимум 1 сутки после публикации, чтобы удостовериться, что не удалят линк.
По всем вопросам обращайтесь в личку.
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