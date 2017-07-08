Рекламная кампания по набору персонала в FB, настройка, оптимизация

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Месяц назад была запущена реклама в FB. Результаты не удовлетворяют. Требуется настройка, оптимизация, консультация. Предоплата невозможна. Оплата только по результату. 

6 лет назад
Pin3up
Павел 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов