Необходимо создать и вести сообщества ВК, ФБ, Инст, также накрутить туда [u]целевую[/u] аудиторию, а не ботов ( для вк и фб одинаково ), для инсты дам пароль от сервиса хостинга картинок. Напишите, как вы это будете делать ...
Рекламная кампания по набору персонала в FB, настройка, оптимизация
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Месяц назад была запущена реклама в FB. Результаты не удовлетворяют. Требуется настройка, оптимизация, консультация. Предоплата невозможна. Оплата только по результату.
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