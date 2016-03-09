Проверка текстов по теме строительства

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок387 просмотров

Нужен редактор-корректор с высшим образованием для качественной проверки 20 текстов по строительству (внутренняя отделка помещений). Правильность смыслового содержания + орфографическая грамотность. Не разбирающихся в тематике, прошу не писать.  Цена из расчета 10 р./1000 симв. (средний текст 5500 симв.).

9 лет назад
Spitenet
Иван 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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