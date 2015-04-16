Нужно сделать сайт быстро

Нужен сайт для инвестиционной компании.

Делать сайт с нуля – времени нет, поэтому обращение к тому, кто уже раньше делал сайт для инвестиционной компании.

Рассчитываю, что у вас есть готовый сайт, давайте его возьмем, сменим дизайн и наполним его своим контентом.

Нужно сделать за неделю.

По оплате:

- делаем блок-схему дизайна (с учетом юзабилити)

- отрисовываете вариант дизайна (черновой), после его одобрения - 25% от стоимости сайта

- после окончательного одобрения дизайна +25% (к авансу)(после оплаты вторых 25% вы передаете мне исходники дизайна)

- делаете верстку (с учетом мобильной версии), (на вашем хостинге), я в это время наполняю контентом сайт/ после завершения верстки и устранения ошибок - оплата 50%(окончательная) - вы сами выкладываете сайт на наш хостинг, при необходимости настраиваете, устраняете ошибки. Перед установкой на хостинг вы передаете мне архив файлов и БД сайта.