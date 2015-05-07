Нужен сайт на Друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок179 просмотров

На основе существующего моего сайта (друпал) делаем новый сайт.

Убираем существующий контент,в дизайне изменяем только цвет (был синий-станет красным)

заливаем на новый хост. Все доп. работы(если потребуются мелкие доработки) за отдельную плату.

Drupal
10 лет назад
isbvlad
Стас 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$200
10 дней
Все что было необходимо выполнено, сотрудничеством доволен.
Все оплачено согласно цене проекта

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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