Запуск портала волонтерской платформы на базе YII

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки139 просмотров

запуск портала волонтерской платформы на базе YII

Yii
10 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен сайт на Друпале

    На основе существующего моего сайта (друпал) делаем новый сайт. Убираем существующий контент,в дизайне изменяем только цвет (был синий-станет красным) заливаем на новый хост. Все доп. работы(если потребуются мелкие доработки) за ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать сайт быстро

    Нужен сайт для инвестиционной компании. Делать сайт с нуля – времени нет, поэтому обращение к тому, кто уже раньше делал сайт для инвестиционной компании. Рассчитываю, что у вас есть готовый сайт, давайте его ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать два простеньких сайта на свежей Джумле.

    Сделать 2 сайта на свежей Джумле. В обоих случаях- эконом вариант,дизайн можно шаблонный. Дизайн должен быть "нейтральным" т.е. без каких-либо тематических картинок. т.к. тематика сайтов еще не определена.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта на Opencart

    Нужно сверстать и интегрировать сайт с CMS Opencart. Макеты: http://sites78.ru/intecomp13 http://sites78.ru/intecomp23 http://sites78.ru/intecompmedal/ http://sites78.ru/intecomp43 http://sites78.ru/intecomp53 http://sites78.ru/intecomp63 http://sites78.ru/intecomp73 Бюджет 8000 руб. Срок - 7 дней.

    Opencart
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт компании IT аутсорсинг

    Нужен интересный, продающий сайт компании, занимающейся IT аутсорсингом. Требуется хороший и запоминающийся дизайн, удерживающий посетителя на сайте. Функционал: калькулятор расчета стоимости услуг, обратная связь, обратный звонок, отзывы с премодерацией, CMS. Сайт должен быть оптимизирован ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад