Требуется сделать сайт аналогичный ( http://taxi-ukraina.com/ ; http://www.taxipark.com.ua/ ; http://www.drivers-24.com/ ) , возможно использование стандартного движка . Обязателен модуль расчета растояний между городами .
Сайт "под ключ"
Нужен сайт "под ключ".
с возможностью регистрации на нём пользователей, чтобы пользователи могли размещать свои продукты
С таким же функционалом как сайте - http://info-hit.ru/
Заявки фрилансеров
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