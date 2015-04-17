Нужно создать одностраничник с формой захвата:

В шапке название компании и логотип, правее номер телефона и E-mail

ниже слева идет фото товара и краткое описание приемуществ. Правее форма захвата контактов (имя, E-mail, номер телефона, поле для текста).

Ниже можно прикрепить адрес компании. и где то вставить ссылку на сайт компании.

С формы необходимо. что бы приходило сообщение на почту.

Установить метрику, расставить цели (1.форма захвата контактов, 2. переход на сайт компании).

Конечно не колхозно все сделать, а что бы более менее смотрелось. Будем обкатывать гипотезу.

Можно все это сделать на бесплатном конструкторе, но не желательно.

По срокам - в начале недели (20-21 апреля).

По ценам жду ваши предложения.

По примерному видению того, что мне необходимо: не могу сейчас найти варианты, которые мне бы нравились, но м.б. что то в этом духе(прикреплено к сообщению) фон другой, возможно на фоне будет заставкой фото.