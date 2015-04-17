Сайт на Wordpress

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Закрыт9 заявок164 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо создание сайта на CMS Wordpress. Сайт контентный. Более подробно описано в ТЗ.

В заявке прошу указывать цену и сроки выполнения.

WordPress
10 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров