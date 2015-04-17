Нужно создать сайт для недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок225 просмотров

Здравствуйте ! Нужно создать сайт для объявления недвижимости типа такого плана www.bina.az http://tikili.az/ru скажите почем обойдется полностью создание сайта под ключ! Спасибо

10 лет назад
Rufat
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров