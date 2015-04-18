Необходимо сделать сайт биржи

1. Задача- человек должен уметь создать свой аккаунт, вымпустить акции, торговать ими и платить дивиденты, и

видеть себя в рейтинге бизнесменов, все надо обустроить, как игру, но в ней должны быть реальные бизнесмены.

2. Для любых бизнесменов.

3. Биржа в виде игры для бизнесов любого уровня.

Образцы: http://shareinstock.com/companyinfo

вот еще как прообраз slcapex.com